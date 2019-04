Kreuzwegandacht in der Pfarrkirche

Eine Kreuzwegandacht wird am heutigen Montag, 19 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche gestaltet von der Kolpingfamilie und der katholischen Frauengemeinschaft (KFD).

„Es gibt einen Weg, den keiner geht – wenn du ihn nicht gehst: Den Weg an der Seite der Gekreuzigten von heute“, unter diesem Motto steht die Andacht. Es wird berichtet, dass die Jerusalemer Gemeinde nach Jesu Tod immer wieder die Stätten der Passion besuchte und das, was geschehen war, in Erinnerung rief. Diese Tradition hat sich ab dem 13./14. Jahrhundert weiterentwickelt. Kultstätten wurden errichtet und neue Stationen hinzugefügt.

Bis zum heutigen Tag gehen Christen diesen Weg auf der ganzen Welt. Es ist ein heiliger Weg, an dessen Stationen das Leiden Jesu und die Leiden der Welt in den Blick genommen und betend ins Gedächtnis gerufen werden. Die tagtäglich erlebten Karfreitage mit ihrem Leid und die kleinen Osterfeste mit den Zeichen der Hoffnung und Solidarität kommen hierbei zum Ausdruck.

Im Kreuzweg begegnen die Gläubigen Leid und Hoffnungserfahrungen von Jugendlichen und Erwachsenen aus Salvador sowie von Menschen, die unter ihnen leben. Die vierzehn Kreuzwegstationen wurden für diesen Kreuzweg auf zehn reduziert.

Alle interessierten Frauen und Männer sind eingeladen, diesen Weg mit der Kolpingfamilie und der KFD gemeinsam zu beten. zg

