Es ist traurig, aber wahr: Wer einen Yogakurs besucht, wird oftmals im Freundeskreis belächelt. Obwohl sich diese Sportart Jahr für Jahr aus der esoterischen Schiene kämpft, drücken viele Menschen Yoga einfach in diese Schublade zurück.

Meist sind es Männer auf dem Fußballplatz oder im Fitnessstudio, die Krafttraining nur mit einer Hantel kennen und sich nach 100 Liegestützen am Stück unbesiegbar fühlen. Nach einer Stunde auf der Matte würden sie schnell feststellen: Auch hier ist Kraft gefordert. Auch wenn die Figuren anfangs etwas merkwürdig klingen, ist beim „Herabschauenden Hund“ – eine der einfachsten Übungen – nicht nur Kraft, sondern auch Flexibilität gefragt. Die Finger sind gespreizt und drücken in die Matte, der Rücken ist gerade und die Beine sind gestreckt. Einfacher ausgedrückt: Der Körper bildet ein umgedrehtes „V“. Von dort geht es dann im Liegestütz langsam zum Boden und mit der „Kobra“ (der Oberkörper zieht Richtung Decke) wieder in den „Herabschauenden Hund“. Ohne Pause. Der Atem leitet die fließenden Bewegungen. Was übrigens auch nicht so einfach ist, wie es sich jetzt liest.

Ein weiteres Highlight ist „Der Krieger“. Dabei ist zusätzlich noch Stabilität gefordert. Diese Figuren gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen. Alle haben eines gemeinsam: Fast alle Muskeln im Körper arbeiten mit. Egal ob Po, Beine, Bauch oder Arme. Alles muss angespannt werden, um so heldenhaft dazustehen, dass die Figur ihren Namen auch verdient. Und genau so sollten Yogis auch angesehen werden – wie Krieger auf der Matte.

