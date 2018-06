Anzeige

Schulentwicklung, Vereinsförderung, Haushaltsbereinigung und der Antrag der Firma Delvanis auf eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung stehen auf der Tagesordnung, wenn der Gemeinderat am Mittwoch, 13. Juni, um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses tagt.

Für die Weiterentwicklung der Theodor-Heuss-Realschule soll der Gemeinderat ein Architekturbüro aus Nürnberg mit der Leitung der Leistungsphasen bis zur Genehmigungsplanung der Sanierung beauftragen.

Eine Erhöhung des Zuschusses für Vereine, die an Wettkämpfen in der höchsten Spielklasse ihrer Sportart, also etwa Bundesliga, teilnehmen, sieht ein Vorschlag der Verwaltung vor. Von bisher 250 auf 1500 Euro soll die Förderung steigen. Der FV 08 hat für den Umbau des Tennisplatzes in ein Rasenspielfeld rund 190 000 Euro ausgegeben. Der Gemeinderat soll beschließen, dass ihm dafür ein Zuschuss von 40 Prozent, also maximal knapp 76 000 Euro, gewährt wird. Für die Errichtung einer Flutlichtanlage auf dem bereits vorhandenen Rasenplatz sollen weitere knapp 9000 Euro fließen.