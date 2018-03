Anzeige

„Wenn man Rock ‘n’ Roll einen anderen Namen geben will, muss man ihn ,Krüger Rockt!‘ nennen.“ Frei nach diesem Motto von John Lennon kommt die nach eigenen Angaben schärfste Rock-‘n’-Roll-Band seit Einführung der Anschnallpflicht ins Pumpwerk. Die abgefahrene Show „Krüger Rockt!“, tobt am Samstag, 24. März, ab 20 Uhr über die Bühne des Pumpwerks. „Zieht euch nicht zu warm an, denn es wird heiß, ganz heiß. Und liebe Väter, schließt eure Töchter weg, denn ,Krüger Rockt!‘ is back in town“, lautet die Warnung des Ensembles.

Karten für 16 Euro (ermäßigt 14 Euro) sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle (Telefon 06205/21190), im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen sowie unter der Pumpwerk-Ticket-Hotline 06205/92 26 25 erhältlich. pw

Info: Unter www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten online bestellt werden.