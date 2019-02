KSB erhält Spende für Sprachförderung

Hockenheim.Einen Spendenscheck über exakt 755,50 Euro hat der Leiter der Hockenheimer Filiale der Drogeriemarktkette dm, Michael Freiberg, an den Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) überreicht. Die Spende ist der Erlös der Ende vergangenen Jahres durchgeführten bundesweiten „Giving Friday“-Aktion, bei der nach Angaben von dm insgesamt 1,485 Millionen Euro zusammenkamen – genau fünf Prozent der an diesem Freitag in allen dm-Märkten in Deutschland erzielten Tagesumsätze.

Davon unterstützen die jeweiligen Filialen lokale Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche. Der Leiter des Hockenheimer dm-Marktes, Michael Freitag, hatte als Spendenempfänger einmal mehr den örtlichen Kinderschutzbund ausgewählt. Der Verein möchte das Geld für die Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung von Kindern einsetzen.

Thomas Birkenmaier, Vorsitzender des Ortsverbands, freute sich sehr über die Spendensumme: „Das ist wirklich ein tolles Ergebnis, und wir freuen uns, dass das Hockenheimer dm-Team uns unterstützt.“ rad

