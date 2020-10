Kuci gewinnt das Monatsblitzturnier

Hockenheim.Am erstmals mit Maske ausgetragenen Monatsblitz Oktober nahmen fünf Spieler teil, die in einer Doppelrunde den Sieger ermittelten. Den Tagessieg holte sich mit acht von acht möglichen Punkten Blerim Kuci. Zweiter wurde Christian Würfel mit sechs Punkten vor Jürgen May (alle SV 1930 Hockenheim) mit drei Punkten.

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 18 Uhr (neue Uhrzeit beachten) in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort ab 19.30 Uhr zu einem freien Spielabend. Auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen sowie des von der Schachvereinigung herausgegebenen Hygienekonzeptes ist zu achten, teilt die Schachvereinigung mit. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 09.10.2020