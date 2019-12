Küchenkalender mit Rezepten

Bei den Stadtwerken gibt es den Küchenkalender mit abwechslungsreichen Rezepten und Informationen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der kostenlose Kundenkalender für 2020 kann von allen Kunden des Energieversorgers in der Geschäftsstelle, Obere Hauptstraße 8, Erdgeschoss, bei Angelika Scherer abgeholt werden. Als Dankeschön bringen die Kalenderblätter Köstlichkeiten in das eigene Zuhause. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht, heißt es abschließend. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 13.12.2019