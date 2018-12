Kühe freuen sich über Streicheleinheiten

Hockenheim.Rund 200 Hockenheimer von jung bis alt waren am zweiten Weihnachtstag zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto hinaus in die Seewaldsiedlung gepilgert, um die erste Stallweihnacht der evangelischen Kirchengemeinde auf dem Bauernhof Kief mitzufeiern. Viele Familien nutzten die Gelegenheit, bei bestem Winterwetter etwas frische Luft und Bewegung zu bekommen und im authentischen Ambiente zwischen den Tieren die Weihnachtsgeschichte noch einmal hautnah nachzuvollziehen. Das schreibt die evangelische Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung. Damit niemand kalte Füße bekam, wurde der Gottesdienst über mehrere Stationen verteilt gefeiert.

Nach einer Begrüßung und einem Liedblock mit Weihnachtsklassikern, die auch die Jüngsten schon mitsingen konnten, bezogen Denise Kief, Marina Knopf und Pfarrer Johannes Heck die Anwesenden mit in die Weihnachtsgeschichte ein: Neben den Erzähltexten gab es einen „Männerchor“ und einen „Frauenchor“, die jeweils den Text der Sprecher wiederholten und so selbst Teil der Geschichte wurden.

Der entscheidende Hinweis

Gemeinsam begab sich die große Schar zunächst auf die Suche nach einer Herberge für Maria und Josef, stieß dann bei den Hirten auf dem Feld auf den Engel, der ihr den entscheidenden Hinweis gab und die Menge zum Stall führte, in welchem neben den Rindern ein Kind im Stroh lag. Hier fand dann der Gottesdienst mit Liedern, Gebet und Segen seinen Abschluss.

Doch die Stallweihnacht war damit noch lange nicht zu Ende: Kinderpunsch, Glühwein sowie viele leckere mitgebrachte Plätzchen luden zum Verweilen im Stall oder am Feuer davor ein. Außerdem freuten sich die Tiere lautstark, von den zahlreichen Kindern gestreichelt und gefüttert zu werden. Begeistert waren jedoch nicht nur die Kinder, auch die Eltern-, Großeltern- und selbst die Urgroßeltern-Generation äußerte sich sehr angetan von der Idee, so die Pressemitteilung. Der älteste Besucher, der sich zu seinem Alter bekannte, war immerhin stolze 92 Jahre alt.

Aus dem Stand großer Erfolg

Die Idee zur Stallweihnacht war beim Nachtreffen zur Familienfreizeit der evangelischen Kirchengemeinde geboren worden, welches im Herbst – ebenfalls auf dem Bauernhof Kief – stattgefunden hatte. Dass die Stallweihnacht nun bereits im ersten Jahr so gut angenommen wurde, freut das Vorbereitungsteam sehr. Doch bevor das Team sich über eine mögliche Fortsetzung im kommenden Jahr Gedanken macht, steht zuerst die nächste Familienfreizeit über Christi Himmelfahrt an, für die es übrigens noch wenige freie Plätze gibt. zg

