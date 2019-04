Künstler können sich noch melden

Die dritte Auflage der Ausstellung „Kunst und Genus“ findet im Kulturzentrum Pumpwerk am Sonntag, 30. Juni, ab 11 Uhr statt. Weit über 30 Künstler sind dabei. Der Erlös wird komplett gespendet. Auf die Besucher wartet neben Kunstwerken ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm. Die Band „Twisted Spoons“ wird auftreten, weitere Solokünstler haben sich angesagt. Es sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Es sind noch einige Ausstellungsplätze zu vergeben. Anmelden können sich Interessenten per E-Mail an gustavarmbrust@aol.com oder via Telefon 0171/5 13 80 62. zg

