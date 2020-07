„Künstlich heraufbeschworener Konflikt zwischen Jung und Alt“

Hockenheim.Der Konflikt um den Führungsstil beim FV 08 rührt nach Auffassung des Geschäftsführenden Vorstands des Vereins aus konträren Ansichten über die Gewichtung der finanziellen Anstrengungen für Jugendarbeit und aktiven Mannschaften. Das geht aus einer Presseerklärung hervor, die von Vorsitzendem Matthias Filbert, Jugendleiter Thorsten Wagner und Alexandra Schrank verfasst wurde.

Die Filbert-Kritiker Hans Haas und Walter Lösch arbeiteten nach Auffassung des Geschäftsführenden Vorstands seit Anfang des Jahres daran, dass die Jugend in Zukunft weniger Gewicht bekommen und Matthias Filbert als Vorsitzender abgelöst werden soll.

Nach dem Ausscheiden von Daniel Ketzer und Markus Roth aus dem Vorstand im Februar hätten Filbert und Wagner zusätzlich den Aktivenbereich übernommen und dort Veränderungen eingeleitet. Es sei zutage gekommen, dass viele Spieler der Ersten Mannschaft Gehaltszusagen erhalten hatten, die die zwei ausgeschiedenen Vorstände nicht mit den anderen Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands abgestimmt hatten.

Ein Gehalt höher als Jugendbudget

Das hätte zu einer Neuverschuldung geführt und sei eine der Ursachen für die angespannte finanzielle Situation beim FV 08. „Vereinzelten Spielern der ersten Mannschaft wurden 2019 sogar höhere Gehälter gezahlt, als dem gesamten Jugendbereich mit fast 300 Mitgliedern in 2019 zur Verfügung gestellt worden waren“, heißt es in der Erklärung.

Der Vorstand habe auf Antrag Filberts im Februar 2020 mehrheitlich feste Budgets für alle Bereiche und keine Neuverschuldung für 2020 vereinbart. Nach der Entscheidung seien Roth und Ketzer noch am selben Abend zurückgetreten. Haas und später Lösch versuchten, diese Entscheidung wieder rückgängig zu machen, damit in Zukunft wieder höhere finanzielle Mittel für die Aktiven zur Verfügung gestellt werden – „zulasten des restlichen Vereins“, so die drei Vorstandsmitglieder.

Es gehe nach Auffassung des Geschäftsführenden Vorstands beim FV 08 zurzeit also um einen durch Haas und Lösch sowie großen Teilen des sogenannten Stammtisches, aus dem alle Leserbriefschreiber rekrutiert worden seien, „künstlich heraufbeschworenen Konflikt zwischen Jung und Alt“. Der FV 08 solle wieder mit veralteten Konzepten geführt werden, anstatt ihn fit für die Zukunft zu machen, mutmaßen die Unterzeichner.

Sie hingegen wollten den Fußballverein weiterhin in einen modernen, zukunftsfähigen Verein umformen, in dem Aktive und Jugend gleichberechtigt gemeinsam zusammenarbeiten können. Der Aktivenbereich solle sich durch eine stärkere Einbindung der eigenen FV 08-Jugend langfristig weiterentwickeln. Das Rückgrat der zukünftigen ersten und zweiten Mannschaft solle aus ehemaligen FV-08-Jugendspielern und neuen Talenten aus der A-Jugend und von anderen Vereinen geformt werden.

Erste Gespräche mit Trainern

Um dies umzusetzen, habe Filbert am Montag zusammen mit den heutigen Trainern der Aktiven und den A-Jugendlichen über die Pläne gesprochen, zusätzlich seien mehrere Einzelgespräche mit Erstmannschaftsspielern geführt worden.

Der Geschäftsführende Vorstand hoffe auf die Rückbesinnung von Haas und Lösch auf ihre Friedenspflicht im Vorstand und der Rückkehr zu Gesprächen statt einer weiteren Eskalation.

Die „Revolte“ habe bereits zu ersten Rücktritten im Jugendtrainerbereich und bei Vorständen geführt. Weitere Vorstände, Trainer und Spieler hätten angekündigt, dass sie bei einem Abgang Filberts als Vorsitzendem mit sofortiger Wirkung den Verein verlassen werden.

Deshalb wollen sich Filbert und seine Vorstandskollegen „nicht kleinkriegen lassen, damit der Verein nicht wieder um 30 Jahre zurückgedreht wird“, heißt es in der Erklärung. Für den Geschäftsführenden Vorstand des FV 08 sei klar: „Ein Verein, der seinen Fokus heute nicht auf seine eigene Jugend legt, ist morgen schon tot.“ mm/zg

