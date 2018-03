Anzeige

Es war der musikalische Höhepunkt beim Finale 2017 und es wird eines der Highlights beim Auftakt 2018: Die Fantastischen Vier rappen erneut bei der DTM am Hockenheimring (4. bis 6. Mai), teilt der Veranstalter mit. Im Oktober vergangenen Jahres gaben die populären Hip-Hopper im Motodrom vor Tausenden begeisterten DTM-Fans ein Konzert der Extraklasse. Michi Beck, Smudo, And.Ypsilon und Thomas D brannten ein Hit-Feuerwerk ab. Es war eine super Show, die dem Finale der DTM würdig war. Und die Appetit machte auf mehr. Nun kehren die Kult-Rapper zurück.

Beim DTM-Auftakt in Hockenheim stehen die vier Musiker am Samstagabend (5. Mai) wieder auf der Bühne. Neben ihren Evergreens wie „MfG“, „Der Picknicker“, „Sie ist weg“ oder „Troy“ werden die Stuttgarter den Fans an der Strecke ordentlich mit neuen Songs aus ihrem Album „Captain Fantastic“ einheizen, das im April erscheint. Dafür unterbrechen die „Fantas“ sogar extra ihren Urlaub.

Neben dem spannenden, sportlichen Start können sich die Zuschauer am Hockenheimring also auch auf ein besonderes Konzert bei der DTM freuen. Inhaber eines DTM-Tickets, das an diesem Tag gültig ist, haben freien Zutritt zum Konzertgelände – unabhängig von der Kategorie des Tickets.