Anzeige

Geleitet wird die Gruppe von Razan Nasser Agha, die offen für Vorschläge, Woche für Woche neue, interessante Aktivitäten plant. Darüber hinaus ist Agha eine wichtige Ansprechperson für viele Frauen, die das Café besuchen. Seit nun fast zwei Jahren lebt die gebürtige Syrerin, die bereits in ihrem Heimatland in der Rotkreuz-/Rothalbmondbewegung tätig war, in Deutschland.

„Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen als Mutter und Geflüchtete bringt sie den Frauen ein großes Maß an Einfühlungsvermögen entgegen“, erklärt Dr. Stephanie Stocker, Projektkoordinatorin für Frauenprojekte beim DRK.

Für Mütter mit Fluchterfahrung

Razan Nasser Agha schafft eine Atmosphäre, in der die Frauen ganz zwanglos über ihre eigenen Fluchterfahrungen berichten können und dabei stets auf offene Ohren und großes Verständnis stoßen. „Zwar richtet sich das Frauencafé in erster Linie an Mütter mit Fluchterfahrung, dennoch sind hier alle Frauen, unabhängig von Herkunft, Religion oder Alter willkommen“, betont Agha. Und so wird das Frauencafé auch zu einem Ort der interkulturellen Begegnung.

Im Juni steht eine Exkursion zu verschiedenen Anlaufstellen wie etwa Frauenberatungsstellen, Familienzentren oder Betreuungseinrichtungen auf dem Programm. Weitere Interessierte sind willkommen. Bei Fragen und zur Anmeldung können sich Interessierte an Stephanie Stocker, Telefon 0621/3 21 86 63, E-Mail an: Stephanie.Stocker@DRK-Mannheim.de, wenden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 19.05.2018