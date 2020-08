Kunst auf der Kippe

Der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) hat am Montag mit seiner Reihe der Miniatur-Installationen auf dem Gelände des Hochwasserschutz- und Ökologieprojekts (HÖP) begonnen. Am Dienstag ist auf dem Areal am Kraichbach ein weiteres Kunstobjekt zu finden. Ab 8 Uhr wird es längs der Wege des Geländes, irgendwo zwischen Infotafel und Höhe Tankstelle, versteckt sein.

Unsere Zeitung zeigt als Kooperationspartner jeden Tag, was es jeweils zu finden gilt. Die Finder sind aufgefordert, mit dem Kunstwerk zu agieren: Selfies zu erstellen, Geschichten oder Gedichte zu verfassen und vieles mehr an die Adresse des HMV oder unserer Zeitung zu senden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Anschließend werden die Werke gepostet – auf den sozialen Kanälen des HMV und der Schwetzinger Zeitung.

Nur auf diese Weise ästhetisch

Die erste Woche steht unter dem Motto „Kippen im öffentlichen Raum“. Die sind natürlich außerhalb des Kunst-Kontexts alles andere als ästhetisch und erwünscht.

Die Kunstwerke sind auf Plattformen von 20 mal 20 Zentimeter Fläche montiert und mit Pylonen kenntlich gemacht, damit sie nicht in der üppigen Natur „untergehen“. Themen der Folgewochen sind Müll im Allgemeinen, schützenswerte Natur sowie Aktuelles. So kommen 20 Werke zur Präsentation. vas

