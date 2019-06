Kunst aus dem Sachsenland

Mit zwei Künstlern ist Hohenstein-Ernstthal in der Ausstellung im Wasserturm vertreten, die am Samstag, 22. Juni, um 17 Uhr eröffnet wird: Emma Hohenstein und Siegfried Otto Hüttengrund. „Spaziergänge durch urbane Räume, in die Wildnis oder den Dschungel der Städte …“, so beginnt Jörg Seifert, Arbeiten von Emma Hohenstein zu beschreiben.

In der freien Malerei fühlt sie eine unbändige Freude an spontanen Entdeckungen und unkonventionellen Lösungen. In ihrer „Trilogie der Heimatlosigkeit“ in Mischtechnik geht es um den Kampf gegen ein Phantom, das Eingestehen der Niederlage und die Aufrechterhaltung des Verstandes. Emma Hohenstein ist Mitglied des Chemnitzer Künstlerbundes und bezieht ihre Themen aus ihrem Leben, Themen über Haltungen, Konflikte, Erfahrungen, Aufgaben und Rollen.

Grafik des Mittelalters

Siegfried Otto Hüttengrund zeigt verschiedene Farbholzschnitte, eine fast verloren gegangene Technik, die in der Grafikkunst des Mittelalters eine bedeutende Rolle spielte. Er ist auch ein Meister des Holzritzens. Mit einer Nadel werden feine Linien des Motivs in eine Holzplatte geritzt und danach gedruckt. Im Gegensatz zur Radierung wird das gedruckt, was stehengeblieben ist, zu sehen in dem Bildbeispiel „Hommage an Bob Dylan“.

Seine Themen beziehen sich oft auf uralte Mythen wie „Persephone mit Cerberus“, Persephone, eine schillernde Figur aus der griechischen Mythologie mit dem dreiköpfigen Hund der Unterwelt. Siegfried Otto Hüttengrund studierte an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, ist Mitglied im BBK, dem Sächsischen Künstlerbund, dem Chemnitzer Künstlerbund und wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet. Seine Werke waren in vielen Ländern zu sehen, etwa in Polen, Norwegen, Großbritannien, Japan, Niederlande, Slowenien, USA, Litauen, Australien und Ägypten und befinden sich in Kunstsammlungen und Museen.

Beide Gäste aus der Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal stehen bei der Eröffnung der Ausstellung am 22. Juni für den Dialog zur Verfügung unter der Moderation von Dr. Martina Wehlte und Helene Rupp als Dolmetscherin. Musikalisch begleitet wird die Ausstellungseröffnung vom Querflötentrio Anke Palmer, Ute Widdermann und Tabea Palmer mit Stücken von Komponisten aus drei Ländern. Bis zum Sonntag, 30. Juni, sind die Öffnungszeiten sonntags, mittwochs und donnerstags von 17 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 06205/2 55 78 68. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 21.06.2019