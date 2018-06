Kunstgelenke nur schwacher Ersatz

Anzeige

Über Gelenkschmerzen und deren Ursache sprach Dr. Thomas Schreyer (Bild), Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im Elisabethenstift in Darmstadt, in der Veranstaltungsreihe zum 50-jährigen Bestehen der Kolpingfamilie. Der Mediziner ist in Hockenheim aufgewachsen, in seiner Jugend war er bei Jungkolping aktiv.

Schreyer sprach im Gemeindezentrum St. Christophorus die hauptsächlich betroffenen Gelenke, Hüftgelenk und Knie an. Er stellte verschiedene Ursachen für Beschwerden dar. Ebenso zeigte er auf, wie man die richtige Diagnose findet. Nahezu immer solle zunächst konservativ, das heißt ohne Operation, behandelt werden.

Zur Person: Thomas Schreyer Thomas Schreyer hat 1978 am Hockenheimer Gauß-Gymnasium sein Abitur abgelegt. Er war schon mehrfach zu Vorträgen in seiner Heimatstadt zu Gast, etwa bei den Hockenheimer Gesprächen 2013, wo er auf Einladung von Sparkasse und Volkshochschule über „Arthrose und Knorpelschaden im Knie, was tun?“ sprach. Schwerpunkte der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin im Elisabethenstift sind Kunstgelenke des Knies und der Hüfte. Die Klinik versorgt Verletzungen nach Freizeit-, Sport- und Arbeitsunfällen, akute Verletzungen und Knochenbrüche. htz

Den Unterschied zwischen Knorpelschaden und Arthrose, der oft nicht deutlich genug herausgearbeitet werde, stellte er ausführlich dar. Im Falle von Knorpelschäden seien gelenkerhaltende Operationen meist zielführend, bei Vorliegen einer Arthrose allerdings sei der künstliche Gelenkersatz die Methode der Wahl. Obwohl die heutigen Kunstgelenke sehr hohe Anforderungen erfüllten, wurde deutlich, dass diese nur einen schwachen Ersatz für ein natürliches Gelenk darstellen. Das ist der Grund, warum ein Kunstgelenkersatz erst nach Ausschöpfen aller anderen Mittel gewählt werden sollte, unterstrich Schreyer.