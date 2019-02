Kurden kommen nur bis Schwetzingen

Die für den gestrigen Sonntag angekündigte Kundgebung beim sogenannten Kurdenmarsch unter dem Motto „Freiheit für alle politischen Gefangenen. Gesundheit für Abdulla Öcalan“ auf dem Parkplatz P 1 (Reiterplatz) ist ausgefallen. Das teilte Erster Polizeihauptkommissar Roland Fleischer vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen, der den Marsch begleitet, gestern auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Nach Fleischers Angaben habe sich der Start vom Willy-Brandt-Platz am Mannheimer Hauptbahnhof um zwei Stunden verzögert, und die widrigen Wetterbedingungen ließen den Zug schlecht vorankommen, so dass der erste Tag in Schwetzingen am Bahnhof endete. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 11.02.2019