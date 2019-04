„Kuriere“ sehen sich Probleme vor Ort an

„Schön, dass Sie sich neben der Gestaltung Hockenheims auch für soziale Zwecke einsetzen“, lauteten viele positive Rückmeldungen beim Osterstand der CDU, und dementsprechend kamen zahlreiche Sachspenden am Karsamstag in der Karlsruher Straße an. Seit einigen Jahren engagieren sich die Christdemokraten unter Federführung der stellvertretenden Ortsverbandsvorsitzenden Bärbel Hesping für den Konvoi der Hoffnung, einer gemeinnützigen Organisation aus Oberhausen-Rheinhausen.

Nahezu alle Gemeinderatskandidaten hatten drei Stunden lang alle Hände voll zu tun, 400 Ostereier unter die Bevölkerung zu bringen und Schokoladeneier an die Kinder zu verteilen. Am Stand sprachen Bürger die unterschiedlichsten Themen an. So wurde Monika Wolk, die vor ihrem Wechsel in die Walldorfer Stadtverwaltung als stellvertretende Fachbereichsleiterin in Hockenheim für die Schulen zuständig war, beispielsweise auf die Digitalisierung der Schulen angesprochen.

Der Hockenheimring-Parkplatz C4 und der Stadtwald waren ebenso Themen, die viele Hockenheimer besonders in den angrenzenden Stadtbezirken interessierten. Fragen danach mussten sich die Stadträte Aline Bender und Fritz Rösch stellen. Die Verantwortlichen der CDU wollen einen Vor-Ort-Termin durchführen, um die Anliegen und Sorgen der Anwohner zu besprechen.

Parkplätze fehlen in Stadtteilen

Darüber hinaus wurden Thorsten Völlmer und Jakob Forsch zum mangelnden Parkraumangebot in den Stadtbezirken angesprochen. Des Weiteren missfalle die zunehmende Verschmutzung im Stadtgebiet und an den Zufahrtsstraßen im Außenbereich vielen Menschen. Sehr erfreut war man über den Besuch des OB-Kandidaten Marcus Zeitler, der die Gelegenheit gerne nutzte, um sich an den Osterständen aller Parteien vorzustellen.

Eine Besonderheit des Osterstands war das Angebot von Oskar Stephan und Siegfried Kahl, sich direkt mit dem Rad vor Ort Anliegen anzuschauen. Konkret ging es zum Torbogen im Insultheimer Hof. Laut Ernst Pfisterer seien historische Dokumente gefährdet: Sowohl die Hochwasserstandsmarkierung von 1824 als auch die Markierungen am Kothlachgraben in der Einmündung zum Rhein müssten erhalten werden. Diese steinernen Zeitzeugen müssten der Nachwelt gerade in Anbetracht des Jubiläumsjahrs erhalten bleiben.

Nicole Morich wies Siegfried Kahl auf Verbesserungsbedarf beim Umbau des Hubäckerrings in Höhe des St.-Maria-Kindergartens hin. Durch dicht bewachsene Hecken könnten hier Kleinkinder und selbst Erwachsene erst spät herannahende Fahrzeuge bei der Querung erkennen.

Besonders erfreut waren die Christdemokraten über das Dankeschön einer Hockenheimerin, die sich mit einer Schokoladenkleinigkeit für die Arbeit der Fraktion in den zurückliegenden Jahren bedankte. „Es sind gerade solche positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die für die bevorstehenden Herausforderungen zusätzlich motivieren“, erklärte Stadtrat Patrick Stypa abschließend. ska

