Anzeige

Vor Kurzem erhielt der Schwimmverein Hockenheim das Siegel „Zertifizierte Schwimmschule – geprüft und empfohlen“ durch die Initiative „SchwimmGut“ – für das seit fast zwei Jahren eingeführte Kurssystem, durch das Schwimmanfänger in fünf aufbauenden Kursstufen in kindgerechten Schritten die Schwimmstile Kraul, Rücken, und Brustschwimmen erlernen. Im Nachgang zu dieser Auszeichnung erhielt der Verein ein umfangreiches Ausrüstungspaket von der BSI (Bundesverband der Sportartikelindustrie) für den Anfängerschwimmunterricht mit Poolnudeln, Tauchringen, Schwimmbrettern und Pullboys.

„Total cool“ – so der einstimmige Kommentar der Schwimmkursteilnehmer, welche die neuen Schwimmhilfen in Empfang nehmen durften. „Wir möchten uns für das ,coole‘ Ausrüstungspaket bedanken“ freut sich Tatjana Sturm, stellvertretend für den Schwimmverein Hockenheim. „Die Materialien unterstützen den modernen Schwimmunterricht unseres Vereins.“

Kinder sind begeistert

Sturm hat für die Auszeichnung als zertifizierte Schwimmschule in den letzten Jahren viel Arbeit und Zeit in die Umsetzung der Schwimmkurse gesteckt. „Aber neben all der Arbeit möchte der Schwimmverein ein Dankeschön an die Sparkasse Heidelberg sagen. Sie hat uns durch regelmäßige jährliche Spenden im Rahmen des Ehrenamtsprogrammes bei der Anschaffung von weiteren Materialien, wie beispielsweise Flossen in Kindergrößen, unterstützt. Und ohne die privaten Spender und Helfer wäre es vermutlich auch nicht gegangen“ schließt Sturm. ts/mg