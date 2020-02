Kurse in Häkeln und Stricken

Im neuen Programm der VHS ist eine ganze Reihe von Handarbeitskursen zu finden. Alle Kurse finden im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a statt und sind sowohl für Fortgeschrittene als auch für Anfänger geeignet. Das Kursmaterial kann direkt bei Kursleiterin Petra Grabs erworben werden oder eigenes Material kann mitgebracht werden.

Mützen häkeln: Am Samstag, 7. März, von 13.30 bis 17.30 Uhr. Gehäkelt werden Mützen für Sie und Ihn. Einfache Anleitungen, Schritt für Schritt erklärt. Auch für Anfänger geeignet.

Socken stricken für Groß und Klein: Am Samstag, 21. März, oder am Samstag, 18. Juli, jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr. Bund, Schaft, Ferse, Spike!? Kein Problem! Gemeinsam wird Stück für Stück gestrickt. Grundkenntnisse im Stricken sind bei diesem Kurs von Vorteil aber kein Muss.

Tücher stricken: Am Samstag, 9. Mai, von 13.30 bis 17.30 Uhr. Moderne Tücher mit Pfiff, passend zur Jeans oder zum schicken Kleid. Einfach und schlicht für Anfänger oder lieber anspruchsvoller für geübte Handwerker.

Taschen häkeln: Am Samstag, 20. Juni, von 13.30 bis 17.30 Uhr. Was soll es sein? Ein Einkaufsnetz oder lieber eine schicke Umhängetasche? Der Kurs richtet sich an Einsteiger und Menschen, die Spaß am Häkeln haben. vhs

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 07.02.2020