Kurse – online und im Freien

Die Volkshochschulen (VHS) können wieder Präsenzunterricht anbieten – unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. So bleiben zunächst alle Kurse mit gesteigertem Infektionsrisiko untersagt. Koch- und Backkurse, alle Angebote mit Körperkontakt sowie Bewegungsangebote, wie die VHS mitteilt.

Die VHS hat für ihre Kursteilnehmer ein interessantes Sommerprogramm – teilweise mit Onlinekursen – zusammengestellt, welches auf der Homepage einzusehen ist. So gibt es Onlineangebote für den Bereich Spielraumtreff zum Beispiel zum Thema „Warum weinen Babys und Kleinkinder“ oder „Freudvolle Mahlzeiten“. Ebenso werden Online-Hatha-Yoga-Kurse angeboten, Qigong- und Tai-Chi-Kurse, die im Freien stattfinden.

Für alle, die an einem VHS-Online-Kurs teilnehmen möchten, aber sich nicht ganz sicher sind, wie die Plattform „Zoom“ funktioniert, findet am Mittwoch, 17. Juni, und am Dienstag, 14. Juli, eine Kurzeinführung im VHS-Haus statt. Weitere Angebote gibt es noch im Sprachenbereich und Vorträge im Bereich Recht und Schwangerschaft. vhs

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 09.06.2020