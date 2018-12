Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Veranstaltungsleitung des Pumpwerks ein zusätzliches Gastspiel mit den "Begabten Hausfrauen" an. Die "BHs mit Verstärkung" werden mit ihrem neuen Programm "La Paloma, o weh!" am Donnerstag, 30. April, ab 20 Uhr, auf der Kleinkunstbühne eine weitere Vorstellung geben. Karten für 15 gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung sowie unter der Ticket-Hotline 06205/ 92 26 25. pw

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 27.01.2015