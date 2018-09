Lackaustausch gehört dazu

Wenn sich am morgigen Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 13.05 Uhr annähernd 20 000 PS auf die Reise machen, 35 Traumsportwagen von acht verschiedenen Herstellern während einer Stunde Türklinke an Türklinke um Sieg und Punkte kämpfen und sich nicht weniger als 15 Rennfahrer noch Hoffnungen auf den Titel machen können, dann schnalzen wahre Motorsport-Fans mit der Zunge: Die „Liga der Supersportwagen“ ist wieder unterwegs. Schauplatz des großen Showdowns im ADAC GT-Masters ist einmal mehr der Hockenheimring.

Wenngleich auch vier Fahrerduos die besten Chancen auf den Titelgewinn einzuräumen sind, so bedeutet das beileibe nicht, dass sich die anderen rund 30 Teams mit der Zuschauerrolle begnügen werden.

Vielfalt ist Trumpf

Nicht minder spannend als in der „Liga der Supersportwagen“ geht es in der ADAC TCR Germany zur Sache. Auch hier ist die Vielfalt bei knapp 30 der rund 350 PS starken Tourenwagen von acht verschiedenen Marken enorm, die Leistungsdichte lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Höfliches, aber bestimmtes Anklopfen beim Vordermann gehört in der ADAC TCR Germany ebenso zum guten Ton wie freundlicher Lackaustausch im Zweikampf.

Monoposto-Stars von morgen

Wenn es um Spektakel und bedingungslosen fahrerischen Einsatz geht, dann ist die ADAC Formel 4 ganz vorne. Die überwiegend minderjährigen Piloten eint ein großer Traum – den vom Aufstieg in die oberen Klassen des Motorsports.

Der Porsche Carrera Cup ist ein echter Dauerbrenner. Seit nunmehr 28 Jahren bereichert der traditionsreichste Markenpokal der Welt die Rahmenprogramme jeder bedeutenden Automobilsport-Rennserie, von der Formel 1 über die DTM bishin zum ADAC GT-Masters. Der aktuelle Jahrgang des Porsche 911 GT3 Cup ist mit seinem 485 PS leistenden Vier-Liter-Sechszylinder-Boxermotor zumindest auf den Geraden kaum langsamer als die Supersportwagen. Und auch hier gilt das Gesetz des Markenpokals: Jeder verfügt über dasselbe Material, also machen Fahrer und Einsatzteam den Unterschied. Und weil alle ähnlich schnell unterwegs sind, kommt nur der nach vorne, der auch bereit ist, im geeigneten Moment die Ellbogen einzusetzen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 21.09.2018