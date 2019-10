Lärmgutachten für Reiterplatz liegt vor

Zwei Fragen aus den Reihen der Besucher gab’s bei der Sitzung des Gemeinderates – und beide betrafen langwierige Probleme: So die Frage, ob die der Firma Delvanis gemachten Auflagen für den Recyclinghof an der Bundesstraße umgesetzt seien. Oberbürgermeister Marcus Zeitler verwies auf die Tagesordnung, in der dieser Punkt abgearbeitet werden sollte. Die zweite Frage galt dem ausstehenden Lärmgutachten für den Reiterplatz. Das sei mittlerweile im Haus und werde, erwiderte Zeitler, im Oktober auf der Agenda stehen.

Zur Kenntnis nahm der Rat zudem noch den Bericht über die Finanzprüfung der Haushaltsjahre 2010 bis 2015 – hier hatte es nur zwei geringfügige Anmerkungen durch die Prüfanstalt gegeben. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 08.10.2019