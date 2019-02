Läufer müssen 570 Höhenmeter bewältigen

Der Lauftreff der Ausdauersportgemeinschaft lädt am Sonntag, 10. März, zum zwölften Königstuhllauf auf den Heidelberger Hausberg ein. Die Strecke über 25 Kilometer führt vom Hockenheimer Contikreisel über Walldorf nach Nußloch hinauf zum Königstuhl und hat eine Höhendifferenz von 570 Höhenmetern.

Es wird in zwei Gruppen gelaufen. Das Lauftempo der schnelleren Gruppe ist in der Ebene mit fünf bis sechs Minuten pro Kilometer vorgesehen. Die zweite Gruppe läuft den Kilometer in ungefähr sechs bis sieben Minuten. Am Feuerwehrhaus im elf Kilometer entfernten Nußloch ist eine Verpflegungsstelle eingerichtet mit warmen Tee, Energieriegeln und Bananen.

Wer möchte, kann auch am Feuerwehrhaus in Nußloch ungefähr ab 10 Uhr einsteigen, teilt Organisator Klaus Auer mit. Kurz darauf beginnt der 13 Kilometer lange, sechs bis zehnprozentige Anstieg hinauf zum Königstuhl. Bei Bedarf werden mehrere Gruppen gebildet, die in unterschiedlichem Tempo den Berg angehen. Am Funkturm in 568 Meter Höhe erwartet die Teilnehmer Tee, Kaffee, Kuchen und alkoholfreies Bier. In einem Reisebus kann trockene Kleidung deponiert werden. Für den Rücktransport der Teilnehmer im Bus ist gesorgt.

Treffpunkt und Start ist um 9 Uhr am Parkplatz am Contikreisel am Motodrom, Gastläufer sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Es sind nur noch wenige Plätze im Bus frei. Eine geringe Spende für Busfahrt und Verpflegung ist erwünscht. Eine Mitgliedschaft in der ASG ist nicht erforderlich. Ausreichende Kondition wird vorausgesetzt. Anmeldung per E-Mail an lauftreff@asgtria-hockenheim.de cry

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 27.02.2019