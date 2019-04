Lagerfeuer und Strandurlaub

Im Urlaub einfach mal die Seele baumeln lassen? Mit diesem Angebot kein Problem: Eine Kinderfreizeit für Sechs- bis Neunjährige veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde von Freitag, 28. bis 30. Juni in Erbach-Erbuch im Odenwald und eine „Zehn-Plus“-Freizeit von Freitag, 24. bis 26. Mai in Seeheim an der Bergstraße. Beide Freizeiten finden in Freizeithäusern statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kinderfreizeit im Petershof in Erbach-Erbuch und die Freizeit in Seeheim seien Ideal, um durch Wald und Wiesen zu streifen, am Lagerfeuer zu sitzen, Stockbrot über der heißen Glut zu backen, zu spielen und basteln zur biblischen Geschichte, fetzige Lieder zu singen und vieles mehr.

Eine Jugendfreizeit für 13 bis 17-Jährige findet von Samstag, 24. August, bis 5. September in Platja d´Aro an der Costa Brava in Spanien statt. Der Campingplatz, auf dem die Gruppe untergebracht ist, liegt an einem zwei Kilometer langen Sandstrand mit kristallklarem Wasser wie einigen wunderschönen Buchten unter schattenspendenden Bäumen direkt am Meer, heißt es in der Pressemitteilung.

Das warme Mittelmeerklima und der Strand laden zum Schwimmen und Sonnenbaden ein. Workshops von kreativ, sportlich, zum Wohlfühlen bis zu lebensnahen Gesprächsthemen und eine halbtägige Kanufahrt auf dem Meer, Schnorcheln in einer kleinen Bucht sowie ein Tagesausflug nach Barcelona bieten ein abwechslungsreiches Programm. zg

