Landsknechte bringen Tarzan den Tanz der Vampire bei

Am Wochenende trafen sich die Landsknechte in der Mensa des Gauß-Gymnasiums zu ihrem Probewochenende, um den Konzertstücken für das Neujahrskonzert am 13. Januar den letzten Feinschliff zu verpassen. Es wurde viel geprobt und am Ende von drei arbeitsreichen Tagen zeigte sich Dirigent Peter Ehringer sehr zufrieden. Auch der Spaß kam nicht zu kurz und die Landsknechte verbrachten einen unterhaltsamen Samstagabend.

Beim Neujahrskonzert darf sich das Publikum auf ein sehr abwechslungsreiches Programm freuen. Denn der Fanfarenzug wird in die Welt der Musicals entführen. Es werden bekannte Melodien aus „Tarzan“, „Tanz der Vampire“ und aus dem rasantesten aller Musicals „Starlight Express“, zu hören sein. Auch traditionelle Blasmusik wird nicht zu kurz kommen. Der Marsch „Unter dem Doppeladler“ des österreichischen Marschkönigs Josef Wagner und die bekannte Polka „Von Freund zu Freund“ werden erklingen. Das Bindeglied zwischen Tradition und Moderne wird ein Swingmedley mit den erfolgreichsten Hits der US-amerikanischen Jazzlegende Glenn Miller sein.

Karten für 10 Euro sind bei Filbert Schreib- und Spielwaren, der Buchhandlung Gansler und bei allen aktiven Musikern erhältlich oder per Mail unter konzert@fz-hockenheim.de. Sie eignen sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk. mvm

