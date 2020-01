Landwirte tauschen sich mit Bürgern aus

Wie gehen die moderne Landwirtschaft und der Klimaschutz zusammen? Welche Probleme kommen auf uns zu und wie können diese gelöst werden? Mit diesen Fragen beschäftigt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sich bei ihrem Neujahrsempfang.

In der Gaststätte „Rondeau“ kommen am Samstag, 25. Januar, um 18 Uhr Bürger gemeinsam mit Landwirten und Politikerin ins Gespräch. Mit dem Thema greifen die Grünen ein aktuelles Thema auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Besucher des Neujahrsempfangs kann es interessant werden, von Landwirten aus Hockenheim und Umgebung etwas über deren Sichtweise zum Thema als auch über die aktuelle Situation der Landwirtschaft zu erfahren.

Bei leckeren Kanapees, einem Glas Sekt oder Sekt-Orange lassen die Hockenheimer Grünen das vergangene Jahr Revue passieren und wagen einen Ausblick auf die Aufgabenstellungen in Hockenheim und auf die Herausforderungen und Ziele in diesem Jahr. Zum Neujahrsempfang sind auch alle interessierten Bürger der Stadt eingeladen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 20.01.2020