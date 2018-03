Lange Einsatzliste trotz kurzer Kampagne

Anzeige

Über viele Einsätze des Carneval- Clubs „Blau Weiss“ auch außerhalb der Fasnachtssaison berichtete Vorsitzender Dirk Steinmann bei der Generalversammlung im Stadthallenrestaurant „Rondeau“. Von einem regen Vereinsleben zeugten Arbeitseinsätze beim Hockenheimer Mai sowie beim Oktoberfest, die Ausrichtung des Narrenring-Kegelns und den Besuch als Sandmänner beim „Moonlight Shopping“ in Altlußheim. Ausflüge zur Karnevalsmesse in Bonn und der Besuch des Erlebnissparks Tripsdrill waren Höhepunkte im nicht karnevalistischen Vereinsjahr.

Die Karnevalseröffnung am Elften Elften erfolgte vor der Zehntscheuer gemeinsam mit der 1. Großen Hockenheimer Carnevalsgesellschaft und dem Fanfarenzug der Rennstadt nach dem Rathaussturm, lautstark unterstützt durch Böllerschüsse von den Kanonieren der „rote Löwe Garde“ aus Straßburg. 45 Besuche bei befreundeten Vereinen. Ordensfest und Prunksitzung waren die Highlights für die Aktiven in der kurzen Karnevalssaison 2017/18. Den Abschluss bildete wie immer die Teilnahme an den Umzügen in Plankstadt, Hockenheim, Ketsch, Altlußheim und erstmalig in Nußloch.

Der Vorstand Zweite Vorsitzende Silke Kuschke, Vizepräsidentin Jeanette Huck. Schriftführerin Carina Weber. Zweiter Beisitzer Kay-Denis Kuschke, dritter Beisitzer Thomas Krieg. Kassenrevisoren Barbara Mühlfeld, Wilhelm Stohner und Jochen Vetter ub

Den Kassenbericht trug Schatzmeister Helder Santo vor. Seine Buchführung wurde durch die Kassenrevisoren Barbara Mühlfeld und Wolfgang Opielka geprüft und als einwandfrei gelobt.