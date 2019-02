Laufschuhe für guten Zweck schnüren

Hockenheim.Dennis Kühlwein ist ein Läufer aus Leidenschaft. Im vergangenen Jahr ist der 38-jährige Familienvater in allen 16 Bundesländern einen Marathon gelaufen – beim Kristallmarathon in einem thüringischen Bergwerk sogar 500 Meter unter der Erde. „Und auch noch einen in Mallorca“, sagt Kühlwein und grinst. Bei drei Stunden und 16 Minuten liegt seine Bestzeit auf der 42 Kilometer langen Strecke. Aber

...