Lebendige Bilder in schönen Welten

Anzeige

Eine faszinierende Reise in das Reich der Schatten präsentieren die Tänzer von The Silhouettes aus den USA am Sonntag, 25. Februar, 19 Uhr, in der Stadthalle. Die Besucher erleben eine emotionale Reise durch das Leben zweier Menschen und können dabei die Wunder unserer Welt bestaunen.

Bei „Amazing Shadows“ ist laut Veranstalter nichts unmöglich. In rasanter Abfolge entstehen lebendige Bilder und wunderschöne Welten. Artistik und Tanz auf höchstem Niveau sowie absolute Körperbeherrschung sind erforderlich, um so präzise Schattenbilder einzig mit der Silhouette des eigenen Körpers zu erschaffen. Die amerikanische Starchoreographin Lynne Waggoner-Patton und ihre Tänzer von The Silhouettes beherrschen diese Kunst und ziehen die Besucher regelmäßig in ihren Bann. 2016 begeisterten sie in der amerikanischen Version der TV-Show „Das Supertalent“ und kamen bis ins Finale. zg

