Lebendige und spannende Kurzgeschichten mit Bezug zur Stadt gesucht

Hockenheim.Anlässlich der 1250-Jahrfeier der Stadt Hockenheim schreibt die Autoreninitiative „LeseZeit“ mit Unterstützung des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV) einen Schreibwettbewerb für Kinder und Jugendliche aus. Teilnehmen können junge Autorinnen und Autoren von acht bis 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Hockenheim haben oder durch Schule/Arbeitsplatz mit der Stadt verbunden sind.

Gesucht werden lebendige, spannende oder lustige Kurzgeschichten, die in irgendeiner Form Bezug zu Hockenheim und vielleicht auch zur Jubiläumsfeier haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geschichten in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder Zukunft angesiedelt sind, teilt die Initiative „LeseZeit“ mit.

Die Texte müssen selbst verfasst sein, eine Länge von mindestens einer und maximal fünf Din-A4-Seiten haben (maximal 2000 Zeichen oder 350 Wörter je Seite) und am PC oder an der Schreibmaschine erstellt werden.

Handschriftliche Texte, reine Beschreibungen oder Gedichte können nicht berücksichtigt werden. (Ausnahme: In der Gruppe der Acht- bis Elfjährigen können auch lesbar und sauber mit der Hand geschriebene Beiträge eingereicht werden.) Die Texte werden drei Altersgruppen zugeordnet: acht bis elf Jahre, zwölf bis 15 Jahre und 16 bis 18 Jahre.

Drei Altersstufen

Die Geschichten sind anonym einzureichen, das bedeutet, dass nirgendwo der Name auftauchen darf. Stattdessen muss jede einzelne Seite mit einem Kennwort versehen sein. Die Teilnehmer sollen sich dafür am besten ein ungewöhnliches Wort aussuchen, damit keine Verwechslungen entstehen.

Zusätzlich zur Geschichte ist ein verschlossener Briefumschlag beizulegen, in dem sich ein Blatt Papier mit Namen, Adresse und Alter befindet. Auf diesen Briefumschlag ist ebenfalls das Kennwort sowie das Alter zu schreiben.

Dies alles kommt in einen großen Umschlag und ist bis Freitag, 7. Dezember, an folgende Adresse zu schicken: Hockenheimer Marketing-Verein, Betreff: Jugend-Schreibwettbewerb, Ottostraße 2, 68766 Hockenheim. (Es gilt das Datum des Poststempels).

Die Geschichten werden, unterteilt in drei Altersstufen, von den Mitgliedern einer Jury gelesen und ausgewertet. Die drei besten Geschichten jeder Gruppe werden im Mai 2019 bei einer öffentlichen Siegerehrung prämiert. Die Gewinner dürfen sich über attraktive Preise freuen. Zum Schluss heißt es noch einmal fest die Daumen drücken, wenn ein zusätzlicher Überraschungspreis unter allen Teilnehmern verlost wird, geht aus der Pressemitteilung hervor.

Aktuelle Informationen zu diesem Wettbewerb findet man auch im Internet unter www.hockenheimer-marketing-verein.de. Für Fragen stehen Tobias Nolting vom Hockenheimer Marketing-Verein sowie die Mitglieder der Autoreninitiative „LeseZeit“ unter folgenden E-Mail-Adressen zur Verfügung: nolting@hockenheimer-marketing-verein.de und birgitboeckli@googlemail.com. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 14.11.2018