Lebensfreudeim Gesang

Über 20 Jahre Tourneerfahrung und mehr als eine Million Besucher kann die Gospel-Gruppe „The Original USA Gospel Singers und Band“ bereits vorweisen. Nicht nur in der Scala in Mailand erfreuten sie das Publikum, sondern auch den Papst beim Weihnachtskonzert im Vatikan, heißt es in einer Pressemitteilung. Und nun gastieren sie nach 15 Jahren in Hockenheim: An diesem Samstag, 14. Dezember, um 20 Uhr begeistert die afroamerikanische Gospel-Gruppe zum ersten mal seit 2004 das Stadthallen-Publikum.

Zusammen mit einer Live-Band und großer Licht- und Bühnenshow bringen sie das ursprüngliche Gefühl der schwarzen Gospel-Kultur authentisch nahe und erzählen die Geschichte. Von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson bis James Cleveland. Das Ensemble umfasst Spitzensänger und Solisten, die in einem zweistündigen Programm all das bieten, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude.

Publikum soll mitmachen

Das Ziel ist es, Menschen durch die immense, spirituelle Kraft der einzelnen Songs einander näherzubringen. Wichtiger Bestandteil jeder Show ist die aktive Teilnahme des Publikums. Hand in Hand erleben die Zuschauer die Kraft der echten Gospel-Musik.

Zum Ende des Konzertes werden „The Original USA Gospel Singers und Band“ vom Chor „Kreuz & Quer“ der evangelischen Stadtkirche Hockenheim unter der Leitung von Kantor Samuel Cho begleitet. Der Chor freut sich darauf, bei diesem Gospelkonzert mitwirken zu dürfen und hofft darauf, auch viele seiner Fans beim Konzert zu sehen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 14.12.2019