Die Wiedersehensfreude war auf beiden Seiten sehr groß und es wurde auch viel gelacht und gescherzt. Seit fünf Jahren führt die CDU Hockenheim solche Aktionen durch – man kennt und freut sich auf beiden Seiten. „Schön, dass Sie wieder zu uns gekommen sind“, freute sich die Wohnhaus-Leiterin Petra Surma.

Teilhabe an der Gesellschaft

Unter dem Motto „Es ist normal, verschieden zu sein” engagiert sich die Lebenshilfe Region Schwetzingen-Hockenheim in der Rennstadt für die Verbesserung der Lebensqualität, die gesellschaftliche Anerkennung und die Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörigen in einer inklusiven Gesellschaft.

Seit 2009 betreibt der Verein das Wohnhaus in der Oberen Hauptstraße im Herzen Hockenheims. „Insgesamt bieten wir 24 erwachsenen Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung, verteilt auf vier Wohngruppen, ein zu Hause“, so Petra Surma. Um den individuellen Bedürfnissen der Bewohner gerecht zu werden, sind Fachkräfte zu jeder Tages- und Nachtzeit anwesend.

Als Dank für die wieder gelungene Bastelaktion überreichte der Bewohnerbeirat einen Blumenstrauß an Bärbel Hesping und Schoko-Osterhasen an den CDU-Basteltrupp. Und bereits während der Verabschiedung verschwand der eine oder andere Osterhase in den Eingangsbereich, um von dort aus alle Gäste des Wohnhauses zu begrüßen. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 27.03.2018