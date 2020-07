Lebensmittel werden auch vor Ort hergestellt

Die Mehrwertsteuer ging wegen des Corona-Konjunkturpakets von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise von sieben auf fünf Prozent runter – dies war am Mittwoch. Beim Globus-Markt im Talhaus wird die Mehrwertsteuersenkung bereits seit Montag vollständig an die Kunden weitergegeben. „Die Preissenkung weisen wir transparent auf dem Kassenbon für jeden individuellen Einkauf aus“, sagt Geschäftsleiter Peter Wessalowski beim Rundgang mit unserer Zeitung. Man ziehe den geringeren Mehrwertsteuersatz direkt an der Kasse ab, um nicht die über 100 000 Preisschilder austauschen zu müssen. Im Globus-Markt mit seinem riesigen Lebensmittelsortiment hat sich in den letzten Wochen noch einiges mehr getan.

Das vor einem Jahr eingeführte „Scan & Go“-System habe sich bestens bewährt und werde jetzt weiter ausgebaut, so Peter Wessalowski, der seit 30 Jahren bei Globus arbeitet und seit einem Jahr Geschäftsleiter im Talhaus ist. Die Kunden erfassen bereits den kompletten Einkauf mit dem Handscanner, während sie das Angebot in Augenschein nehmen. Ein- und Ausräumen der gewählten Artikel und langes Warten an den Kassen entfällt. Die Kunden behalten so den Überblick über ihre Ausgaben. Eine weitere Handscanner-Station wird gerade neu eingerichtet. „Etwa 25 Prozent des Umsatzes gehen bereits über die Handscanner“, erklärt Wessalowski.

Seit letzter Woche gibt es auch 800 neue Einkaufswagen, mit einem modernen Design, einer Abstellfläche für Getränkekisten und 20 Prozent mehr Volumen für Waren, so Marketingleiter Dimiitri Wirt. Das Globus-Restaurant hat auch wieder geöffnet. Wegen der Corona-Krise waren lange Zeit nur Speisen zum Mitnehmen im Angebot gewesen. Jetzt werden wieder regionale und internationale Gerichte von Köchen vor den Augen des Gastes zubereitet. Die „Kantine vom Talhaus“ stellt wie gewohnt die kulinarische Versorgung der Mittagsgäste sicher.

Der Metzgergrill nebenan wurde mit einem modernen Design mit neuen Fliesen umgestaltet. Die Theke und das Kühlhaus wurden in sechswöchiger Umbauzeit ersetzt. Ganz neu ist ein Bezahlautomat: Einfach Scheine eingeben oder Münzen einwerfen, das Gerät gibt Geld raus. Natürlich geht auch Kartenzahlung.

Entspanntes Einkaufen

Beim Rundgang durch den komplett neu gestrichenen Markt fallen die breiten Gänge ins Auge. Das verspricht entspanntes Einkaufen auf über 10 000 Quadratmetern Fläche. Die Ware steht im Vordergrund. Globus möchte wie bisher mit seinen Eigenproduktionen und mit ausschließlich frischen Zutaten überzeugen. Zahlreiche Lebensmittel werden direkt vor Ort hergestellt oder zubereitet. Viele lokale Produkte kommen aus einem Umkreis von maximal 40 Kilometern um Hockenheim. Die Globus-Meisterbäckerei präsentiert hausgemachtes Brot, Brötchen und Backwaren aller Art aus Eigenproduktion. Die täglich frisch zubereiteten Produkte werden in Handarbeit nach eigenen Rezepten hergestellt. „Bei uns kommen keine Teiglinge aus der Industrie und nichts zum Aufbacken in die Tüte“, sagt der Geschäftsleiter.

Die Mitarbeiter sind ausgebildete Bäckermeister und Gesellen, die ihr Handwerk beherrschen. Verwendet wird echter Natursauerteig aus eigener Herstellung. Nebenan locken die leckeren Kreationen aus der Konditorei und dem eigenen Eis-Labor.

Auch die 100 Fleischspezialitäten und 80 verschiedenen Wurstsorten werden in der Globus-Metzgerei täglich frisch hergestellt. Es gibt regionale Spezialitäten ebenso wie besondere Delikatessen. Frische Zutaten in erstklassiger Qualität sind auch hier obligatorisch. Das Fleisch, das die Meister und Gesellen jeden Tag verarbeiten, kommt von langjährigen Lieferanten. Bis Ende August erstrahlt auch die Metzgerei in neuem Glanz, verspricht Marketingleiter Wirt. Der Bereich wird mit einer CO2-Kühlung ausgestattet und den arbeitsergonomischen Anforderungen der Mitarbeiter angepasst.

Die Globus-Fischtheke bietet Frische wie am Meer. Die Produkte werden täglich fangfrisch angeliefert. Die sachkundige Beratung mit Tipps zur leckeren Zubereitung gehört dazu.

Ein ganz neuer Bereich ist die Party-Welt von Globus mit unzähligen Artikeln und Folienballons zu vielen Themen.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 04.07.2020