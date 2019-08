Lebenswege der Auers, Müllers und Kiefs erfasst

Vorfreude bei Horst Auer: Nach jahrelanger Arbeit blättert er vor den Zeitungsarchivbänden in der HTZ-Redaktion im Nußlocher Ortsfamilienbuch, an dem er in Vorbereitung auf die Hockenheimer Ausgabe mitgearbeitet hat. Ausgebreitet auf dem Tisch liegt der Ausdruck eines Familienstammbaums, der sich mit den Daten im Ortsfamilienbuch erstellen lässt.

