Leberwurst-Zigarre begrüßt Pfälzer „Punk“-Barden

Wenn Pfälzer Punks die Musik-Dinner-Reihe erobern, darf die Leberwurst auf dem Teller nicht fehlen. Doch keine Sorge: Das Trio Alvin and the Hitpunks stammt zwar von der anderen Rheinseite, steht aber ebenso wenig für grobschlächtige, raue Klänge wie das Menü Vesperteller-Komponenten kredenzt. In der neuen Spielzeit setzt Familie Greis jedenfalls auf eine Mischung aus Dauergästen mit Ausverkaufsgarantie und interessanten Neuvorstellungen. Los geht es bereits am kommenden Samstag, 27. Oktober, mit Neulingen, die so ganz neu gar nicht sind.

Denn mit Johnny Rieger und Michael Jochum waren zwei der drei Hitpunks schon im Januar zu hören. Sie sprangen spontan ein, als ein Teil der Sean Treacy Band wegen eines Unfalls auf der Strecke nicht pünktlich zum Musik-Dinner anrücken konnte. Ihr Auftritt kam damals so gut an, dass mehrere Gäste Christian Greis baten, doch ein eigenes Dinner mit ihnen anzusetzen. Der ging auf Erkundung zu einem Auftritt – und was er hörte, überzeugte ihn. Als Trio mit Dominik „Alvin“ Adam nehmen sich die Hitpunks Songs aus Rock, Pop, Blues, Soul oder Folk vor, „die es wert sind, gespielt zu werden“, beschreibt die Band es selbst.

Küche erweist Herkunft Reverenz

Mit drei Gitarren, elektronischem Schlagzeug und Harmoniegesang klingen sie wie eine doppelt so große Band, schwärmt Greis. Der Herkunft der Künstler erweist die Küche Reverenz durch ein Menü mit Grumbeersuppe mit Leberwurst-Zigarre, Schinkensülze an Feldsalat, Hirschkalbsbraten in Hagebuttensoße mit Maronen-Rotkraut und Semmelknödel sowie der obligatorischen Dessert-Variation.

Der zweite Dinner-Debütant verfügt musikalisch über reichlich Erfahrung: Peter Saueressig war bereits in den 1980er Jahren mit der Band „Splurge“ und in den 90ern mit „Groove Garden“ in der Region erfolgreich, ehe er sich 1999 unter dem Namen Balsamico auf eigene Pfade begab. Im vergangenen Jahr hat er seine vierte CD „Balsamico Music“ veröffentlicht, die er im Juni auch im Pumpwerk vorstellte. Dort überzeugte er unter anderem Christian Greis mit seiner Band.

Balsamico mit drei Oktaven Stimmumfang spielt eigene Stücke ebenso wie Titel von Prince, Queen, Sting, David Bowie oder auch eigenwillige Coverversionen von Beatles- und Gershwin-Songs. Mit Band gastiert er beim Dinner am Samstag, 23. Februar.

Seit Jahren fester Bestandteil der Reihe ist Jo der Gaukler, bei dessen Moritaten, Kunststücken und Gaukeleien im Gewölbekeller des historischen Gasthauses sich viele Stammgäste zum mittelalterlichen Menü amüsieren. Am Samstag, 10. November, steigt Joachim Fladl in sein Gewand und andere Identität.

Die Musik-Dinner-Spielzeit wäre nicht komplett ohne die Auftritte der Acoustic Rock Night (ARN) und der Seán Treacy Band, für die die Nachfrage stets so groß ist, dass mindestens eine Doppelvorstellung angesagt ist. Die Band um den quirligen Karlsruher Iren Treacy, die zuletzt bei der Nacht der Musik für stete Überfüllung in der Zehntscheune gesorgt hat, spielt am Freitag, 11., und Samstag, 12. Januar, ihre hochkarätigen Coverversionen großer Nummern von Toto, Dire Straits, Eagles sowie Irish-Folk-Klassiker.

Große Besetzung heiß begehrt

Nicht gekleckert, sondern geklotzt wird in jeder Hinsicht bei der Acoustic Rock Night. Das gilt sowohl für die Herausforderung, zwölf Musiker im Gastraum zu platzieren, auch für die Anzahl der Termine. Die Dinnerabende am 8. und 9. Februar waren sofort ausverkauft, als Christian Greis seinen Newsletter verschickte, und für Samstag, 1., und Sonntag, 2. Dezember, gehen die Plätze auch schon zur Neige.

