Einen Leckerbissen für Folkfreunde präsentiert das Kulturhaus Pumpwerk am heutigen Freitag um 20 Uhr. Die Bands Out of the Green und Hooked on Grass laden zu einem gemeinsamen transatlantischen Abend ein.

Die überschäumende Lebensfreude der Iren wird musikalisch durch eingängige Melodien und schnelle Rhythmen ausgedrückt. Aber auch die tiefe Melancholie der irischen Seele klingt in vielen Liedern an.

Die Bluegrass-Band Hooked on Grass aus Heidelberg nimmt den Faden auf und entführt die Besucher in die Wildnis der Appalachian Mountains in den USA, wo sich die Musik irischer Einwanderer mit musikalischen Traditionen anderer Europäer und der Schwarzen zu einem mitreißenden neuen Sound vermischte.

Karten sind zum Preis von 12 Euro (10 Euro ermäßigt) in der Stadthalle, Telefon 06205/2 11 90, und im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen erhältlich. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 24.08.2018