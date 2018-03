Anzeige

Hockenheim.Das Wetter spielte toll mit, als die Freie Wählervereinigung ihren vorösterlichen Infostand in der Karlsruher Straße an der Kraichbachbrücke präsentierte. Zahlreiche Bürger nahmen bei strahlend blauem Himmel eines der über 200 gelben Ostereier mit Ostergruß von den Mitgliedern der Freien Wählervereinigung in Empfang. Die Kinder wurden zusätzlich mit Schoko-Osterhasen beschenkt.

Ganz nach dem Motto „Bürgernähe ist unser Markenzeichen“ standen alle fünf FWV-Gemeinderäte und Mitglieder des Vorstands Rede und Antwort. Wesentliche Themen waren Sanierung der Salierbrücke mit eventueller Sperrung, Schließung des Drogeriemarkts Müller in der Karlsruher Straße mit einhergehendem Laden-Leerstand im Zentrum, fehlende Kindergartenplätze, der schlechte Zustand von Hockenheims Straßen, die nach wie vor angespannte Parkplatzsituation im Wohngebiet am Hubäckerring und die künftige Entwicklung der Hockenheimer Pflegeheime.

Es wurden viele interessante Gespräche mit den Besuchern geführt, Meinungen und Informationen ausgetauscht sowie Anregungen und Anliegen aufgenommen. ci