Leichter zum Abi

Zur Vorbereitung auf das Abitur im Fach Mathematik (Allgemeinbildendes Gymnasium) bietet die Volkshochschule in den Herbstferien einen Kompaktkurs an, der von Montag, 28. Oktober, bis Freitag, 1. November, jeweils von 9 bis 12 Uhr, in der Heidelberger Straße 16 a stattfindet. Die Gebühr für den Kurs beträgt 150 Euro.

Er orientiert sich an aktuellen Abituraufgaben. Grundlage für die Inhalte sind die Lehrpläne des Landes Baden-Württemberg. Auch am Feiertag – Freitag, 1. November – findet der Kurs statt. In den Faschingsferien – von Montag, 24. Februar, bis Freitag, 28. Februar 2020, kann er erneut besucht werden. zg

Info: Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205 / 92 26 49, E-Mail: info@vhs- hockenheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 27.09.2019