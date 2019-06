In der Ausstellung im Wasserturm, die am Samstag, 22. Juni, um 17 Uhr eröffnet wird, sind auch zwei Künstlerinnen aus der Partnerstadt Commercy vertreten: Maryse Lesage und Veronique Götzmann. Beide arbeiten mit unterschiedlichen Techniken und Themen.

Maryse Lesage pflegt seit 2010 ihre Leidenschaft für Pflanzen in ihrem Garten und die Malerei für Pflanzenmotive. „J’ai descend dans mon jardin“ („Als ich in meinen Garten ging“) oder „Zerstörte Landschaft“ sind typische Titel ihrer Werke. Sie sind mit feinem Pinselstrich in Aquarelltechnik gemalt, den sie bei Professor Jean Forget erlernte. Bei Veronique Götzmann sind es Gesichter, Landschaftsausschnitte und experimentelle abstrakte Arbeiten. Sie selbst sagt über ihren Arbeitsweg: „Die Seite ist leer, aufregend, beunruhigend. Ich baue, zerlege, reiße, klebe, kratze, ziehe ab, male, schreibe, lösche, verdünne, füge hinzu, entferne.“ Eine gefundene Form oder eine zufällige Linie, sie scheinen Geschichten zu erzählen, die sie Schritt für Schritt aus der Tiefe ihrer Erinnerungen zum Spiel mit Farbe und Form auffordern und zu einer Bildidee ordnen.

Wie die Gruppe der Partnerstadt in Mooresville/USA treffen sich die Mitglieder der „Kunstfreunde aus Commercy“ zum Malen, zum Austauschen von Ideen, und zu gemeinsamen Ausstellungen. Seit Jahren pflegt der Kunstverein einen regen Austausch mit den Kunstfreunden aus Commercy durch gegenseitige Ausstellungsbesuche, gemeinsame Ausstellungen, die gemeinsame Teilnahme an der Kulturmeile in Hockenheim, und mit Francine Etienne-Naimi, der jahrelangen Vorsitzenden und jetzigen zweiten Vorsitzenden.

Beide ausstellenden Malerinnen aus Commercy sind bei der Eröffnung der Ausstellung am Samstag, 22. Juni, um 17 Uhr anwesend und stehen für einen Dialog unter der Moderation von Dr. Martina Wehlte und Helene Rupp als Dolmetscherin zur Verfügung. zg

