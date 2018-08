Leistungstest für Sportler

Emilia Frank beim Hochsprung. © Frank

Hockenheim.Die Leichtathletikabteilung der DJK richtet am Samstag, 15. September, ab 11 Uhr auf ihrem Sportplatz am Nordring die mit Spannung erwarteten offenen Vereinsmeisterschaften für Athleten der U 12 bis U 20 aus. Bei dieser Veranstaltung besteht auch für andere badische Leichtathletikvereine die Möglichkeit, sich im Drei- oder Vierkampf, in diversen Sprintdisziplinen, sowie über die 800-Meter-Mittelstrecke mit der Konkurrenz zu messen.

Etliche DJK-Athleten, die dieses Jahr recht erfolgreich bei badischen bis hin zu deutschen Meisterschaften unterwegs waren, werden um den Vereinsmeistertitel kämpfen. Teilnahmeberechtigt sind dabei alle Athleten der Altersklassen U 12 bis U 20. Für die Kinder U10 wird ein interner Dreikampf angeboten, um auch in diesen Altersklassen einen Vereinsmeister zu ermitteln.

Mannschaftstitelkämpfe folgen

Nach der Sommerpause dient dieser Wettkampf auch zur Formüberprüfung, denn bereits eine Woche später finden in Karlsbad-Langensteinbach zum Saisonabschluss die badischen Mannschaftsmeisterschaften statt. Zur Stärkung der Athleten und Zuschauer steht ein reichhaltiges Kuchenbuffet mit selbst gebackenen Köstlichkeiten zur Auswahl. Dazu und zum Anfeuern der Athleten sind alle Freunde der Leichtathletik auf dem DJK-Sportgelände willkommen, teilt die DJK Hockenheim mit. Ausschreibung und Zeitplan sind auf der DJK Homepage (www.djk-hockenheim.de/leichtathletik/termine) zu finden. cry

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 30.08.2018