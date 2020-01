Leitsatz „Wir dienen“ fällt auf fruchtbaren Boden

Als eine kleine Lions-Delegation vor zwei Jahren den Kosovo besuchte, wurde dort der Gedanke zur Gründung eines Lions-Clubs geboren, jetzt wurde die Gründungsfeier begangen. Werner Krauß als Delegationsleiter hatte die Idee dazu, die Lions-Mitglieder mit dem damaligen Präsidenten Ralph Schlusche nahmen dies gerne auf.

Der Gründungspräsident und Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, Heinz Kuppinger, lieferte den Interessenten im Kosovo Informationen und stellte die Verbindung zu Lions International her. Seither ist der lokale Club im ständigen Austausch mit dem Kosovo. Vermittelnd unterstützt wurde er hierbei vom Ehepaar Shqipe und Halit Berisha aus Neulußheim, deren Wurzeln im Kosovo liegen.

Diese Transformation des Lions-Gedankens „Wir dienen“ fiel auf fruchtbaren Boden, fand dieser Tage die Gründungsfeier des neuen Lions-Clubs in Prishtina, der Hauptstadt des Kosovo, statt. Hierzu waren die Hockenheimer Lions als Patenclub eingeladen. Werner Krauß und Heinz Kuppinger vertraten gemeinsam die Lions und nahmen als Ehrengäste an der Feier teil. Groß war die Zahl der Lions bei der feierlichen Zeremonie, unter anderem waren Mitglieder vom Club aus der Nachbarstadt Peja und aus Tirana, der Hauptstadt Albaniens, vertreten. Für Lions International war die Landeskoordinatorin für den Kosovo, Elisabeth Haderer, aus den Niederlanden gekommen. Ihr war es vorbehalten, den 25 stolzen Gründungsmitgliedern – 14 Frauen und elf Männer – die Aufnahmeurkunde in die internationale Lions-Gemeinschaft zu überreichen. In ihrer Rede beleuchtete sie die Lions-Arbeit, insbesondere die Unterstützung von sozialen Projekten und Hilfeleistungen durch die Lions immer dort, wo diese notwendig sind.

Hilfe für soziale Projekte

Heinz Kuppinger stellte in seiner Rede den örtlichen Lions-Club und insbesondere die Große Kreisstadt vor. Er berichtete über die Clubaktivitäten wie zum Beispiel die Benefizkonzerte „Singing Christmas“ und die Teilnahme am Hockenheimer Mai. Dazu zeigte er auf, wofür die erwirtschafteten Spendengelder eingesetzt werden. Unter anderem für „Klasse 2000“, an den Grundschulen Lehreinheiten zur Gesundheitsförderung und zur Sucht- und Gewaltvorbeugung finanziert werden.

Farben der Rennstadt in Prishtina

Als Zeichen der Anerkennung für die Clubgründung und der Verbundenheit zum neuen Lions-Club im Kosovo überreichte er zusammen mit Werner Krauß dessen Präsidenten Naser Grajcevci den Wimpel seines Clubs in den Hockenheimer Farben und eine Spende als Startkapital.

Von Oberbürgermeister Marcus Zeitler überbrachte er Grüße an den Club. Als symbolisches Geschenk überreichte er ein Hockenheim-Buch und ein Aquarellgemälde. Präsident Naser Grajcevci bedankte sich sehr für die Geschenke der Hockenheimer Lions und des Oberbürgermeisters. Es sei nicht selbstverständlich, dass die Delegation diese Reise auf sich genommen und Geschenke mit bleibender Erinnerung überreicht habe. Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Verbindung zur Rennstadt langfristig Bestand haben möge. zg/kp

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 01.02.2020