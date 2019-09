Leon-Luca Fritz und „Seven“ sind deutscher Meister

Für Leon-Luca Fritz und Ulrike Koller des Vereins der Hundefreunde (VdH) haben sich die Anstrengungen der Saison 2019 bereits jetzt gelohnt. Die beiden reisten ins rund 350 Kilometer entfernte Wesel bei Düsseldorf, um dort im September an den deutschen (Jugend-)Meisterschaften im Turnierhundesport des Deutschen Hundesportverbandes (dhv) teilzunehmen, wie der Verein der Hundefreunde mitteilt.

Hundesportler aus der ganzen Republik traten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an, um ihre eigene Sportlichkeit, aber auch die ihres Hundes unter Beweis zu stellen. Mit einem starken Auftritt stachen die beiden Geländeläufer Fritz und Koller des VdH deutlich aus dem restlichen Starterfeld der Meisterschaft heraus.

Den Anfang machte Leon-Luca Fritz, der mit Hündin „Seven“ in der Altersklasse 15 männlich im Geländelauf über 5000 Meter in 21:11 Minuten zum Meistertitel lief und sich danach von den mitgereisten Vereinsmitgliedern feiern ließ. Ulrike Koller ging in der Altersklasse 50 weiblich mit „Sydney“ gleich zweimal an den Start. Mit einer Zeit von 20:39 Minuten belegte das Mensch-Hund-Team im Geländelauf über 5000 Meter den zweiten Platz. Kurz darauf wiederholten Koller und „Sydney“ ihre gute Leistung. Eine Laufzeit von 07:12 Minuten bedeutete für die beiden im Geländelauf über 2000 Meter abermals Rang zwei. Damit war auch Koller der Jubel der Vereinsmitglieder sicher. Dank beeindruckender Läufe qualifizierten sich Leon-Luca Fritz und Ulrike Koller für die deutsche (Jugend-)Meisterschaft des Verbandes für Deutsche Hundewesen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 17.09.2019