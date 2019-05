Leon-Luca sprintet mit „Seven“ zum Sieg

An der Kreismeisterschaft der Kreisgruppe 04 Rheintal-Hardt in Sandhausen nahmen die Hundesportler des Vereins der Hundefreunde (VdH) teil und trotzten dem eher mäßigen Wetter. Die Mensch-Hund-Teams errangen an den beiden Wettkampftagen in allen Disziplinen durchweg sehr gute Ergebnisse, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Geländelauf über 5000 Meter erzielte Leon-Luca Fritz mit „Seven“ in der Altersklasse (AK) 15 männlich, Beatrice Huber mit „Kalle“ in der AK 35 weiblich und Ulrike Koller mit „Sydney“ in der AK 50 weiblich den ersten Platz. Jan Steinberg und Hund „Speedy“ (AK 19 männlich) freuten sich über einen dritten Rang. Sowohl Fritz mit „Islay“ als auch Koller mit „Speedy“ waren auch im Geländelauf über 2000 Meter erfolgreich. Mit sehr guter Laufleistung entschieden sie den Lauf in ihrer Altersklasse für sich. Einen fünften Platz erlief sich Jan Steinberg mit „Speedy“. Neben dem Geländelauf bestritten die Hockenheimer Hundesportler am ersten Wettkampftag auch die Disziplin Combination Speed Cup (CSC). Hier belegten Leon-Luca Fritz mit „Seven“, Paula Schulz mit „Bonny“ und Celine Leipert mit „Lana“ den zweiten Platz. Elias Becker mit „Lana“, Daniel Klawitter mit „Finn“ und Christian Pister mit „Seven“ liefen hingegen auf Platz vier. Die dritte CSC-Mannschaft um Beatrice Huber mit „Kalle“, Christiane Pister mit „Grey“ und Steffen Wetzel mit „Bonny“ sprintete auf Rang 13.

Gute Ergebnisse fortgesetzt

Am zweiten Wettkampftag, der durch einen Mix aus Sonne und Wolken geprägt war, setzten die Hundesportler des VdH ihre guten Ergebnisse fort. Während Leon-Luca Fritz mit „Seven“ (AK 15 männlich) im Vierkampf (VK) 1 und Nicole Fritz mit „Islay“ (AK 35 weiblich) im VK 2 den ersten Platz erreichten, erkämpfte sich Celine Leipert gemeinsam mit Hund „Ondra“ (AK 19 weiblich) im VK 3 den dritten Platz. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 11.05.2019