Lernhilfen für Grundschüler

Die Volkshochschule bietet im Frühjahrssemester wieder die Schülerhilfekurse für Schüler im 3. und 4. Grundschuljahr an. Die Kurse beginnen am Mittwoch, 4. März, und finden im VHS-Haus in Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, statt.

Der Kurs Aufsatztraining findet an zehn Terminen, jeweils von 14.30 bis 15.30 Uhr, statt und kostet 70 Euro. Die Erfahrung in Grundschulklassen zeigt, dass nur Kinder lebendig schreiben lernen, die gerne und viel schreiben. Deshalb ist Ziel dieses Kurses durch abwechslungsreiche Aufgaben und Übungen, die Kinder zum Gestalten von Sätzen und Geschichten anzuregen.

Ebenfalls über zehn Termine geht das Rechtschreibtraining, das von 15.30 bis 16.30 Uhr stattfindet und gleichfalls 70 Euro kostet. Wiederholung und Vertiefung der bereits erlernten Rechtschreibregeln, Satzarten, Satzbau, Satzglieder, Wortarten, Dehnung und Schärfung, Worttrennung sowie Groß- und Kleinschreibung und Zeichensetzung sind Inhalte des Kurses. zg

