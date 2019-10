Lernstoff wird intensiv aufbereitet

Zur Vorbereitung auf die Mittlere Reife oder Eurokom-Prüfung für Schüler der 10. Klasse finden bei der Volkshochschule Kurse in Englisch und Mathematik statt.

Der Englischkurs besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase werden die drei Teile der mündlichen Kommunikationsprüfung Eurokom vorbereitet. In der zweiten Phase werden Aufgaben der schriftlichen Abschlussprüfung besprochen. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 23. Oktober, von 14.45 bis 16.15 Uhr, im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a. Die Kursdauer umfasst zehn Termine; die Gebühr beträgt 105 Euro. Der gleiche Kurs findet nochmals ab 29. Januar statt.

In den Herbstferien findet ein Englischkurs zur Vorbereitung auf die Eurokom-Prüfung statt. Mit der Prüfung sollen die Schüler zeigen, dass sie in der Lage sind, sich mündlich in Englisch gut zu verständigen. In einem fünftägigen Kompaktkurs wird auf die Prüfung vorbereitet. Der Kurs findet von Montag, 28. Oktober, bis Freitag, 1. November, von 12.30 bis 15.30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 105 Euro. Am Feiertag, 1. November, findet der Unterricht auch statt.

An Prüfungsaufgaben orientiert

Der Kurs „Mathematik für die Realschule 10. Klasse und die Mittlere Reife-Prüfung“ beginnt am Mittwoch, 23. Oktober, und findet von 16.30 bis 18 Uhr in der VHS statt. Er geht über zehn Termine, die Gebühr beträgt 105 Euro. Grundlage sind aktuelle Prüfungsaufgaben aus dem Pflicht- und Wahlbereich für die Realschule Baden-Württemberg. Der Mathematikkurs wird ab 29. Januar 2020 wiederholt.

In den Fasnachtsferien, von Montag, 24. Februar, bis Freitag, 28. Februar 2020, findet von 12.30 bis 15.30 Uhr, noch ein Vorbereitungskurs Mathematik für die Realschulprüfung statt. Auch hier beträgt die Kursgebühr 105 Euro. vhs

