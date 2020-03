Lesung in der Salzgrotte

Kinder im Alter ab drei Jahren können in der Salzgrotte im Aquadrom eine besondere Vorlesestunde erleben. Die Stadtbibliothek präsentiert an diesem ungewöhnlichen Ort am Dienstag, 10. März, um 15.15 Uhr, eine spannende Geschichte. Was vorgelesen wird, bleibt bis zuletzt ein gut gehütetes Geheimnis. Mitgebracht werden vom Veranstalter außerdem noch weitere Bilderbücher, so dass Kinder und Erwachsene anschließend noch genügend Zeit für die gemeinsame Lektüre haben, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Vorlesen in der Salzgrotte ist ein Angebot der Stadtbibliothek Hockenheim in Kooperation mit dem Aquadrom. Die Gesamtdauer beträgt circa 45 Minuten und die Dauer des Vorlesens rund zehn bis 15 Minuten. Das Vorlesen ist kostenlos, der Eintritt in die Salzgrotte ist allerdings kostenpflichtig.

Erwachsene zahlen 9 Euro pro Sitzung, Kinder (bis einschließlich 15 Jahre) 4,50 Euro. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei. zg

