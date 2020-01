Lesungen in der Salzgrotte

Kaum hat das neue Jahr begonnen, bieten die Stadtwerke im Aquadrom schon wieder Gelegenheit, dem Trubel des Alltags zu entfliehen. Sie bieten in der Salzgrotte Meditationen für Erwachsene und Märchenlesungen für Kinder an. Eine ganz besondere Veranstaltung steht am Samstag, 25. Januar, bevor: Dann liest Autor Klaus Maria Dechant in der Salzgrotte aus seinem Roman „Mordseier“.

Meditationen in der Salzgrotte stehen mittwochs am 15. und 29. Januar, 12. und 26. Februar sowie 11. und 25. März, jeweils von 19.15 bis 20 Uhr auf dem Programm. „Kommen Sie zur Ruhe und erholen Sie sich bei einer außergewöhnlichen Meditation“, lädt das Aquadrom ein. Dafür ist eine Reservierung erforderlich.

Märchen für Kinder ab drei Jahren

An den Dienstagen, 14. Januar, 12. Februar und 10. März, jeweils von 15.15 bis 16 Uhr, finden die Märchenstunden in der Salzgrotte statt. Es werden beliebte Märchen und Geschichten gelesen, die für Kinder ab drei Jahren geeignet sind. Eine Reservierung ist erforderlich, da die Platzanzahl begrenzt ist. Die regulären Kindersitzungen finden immer dienstags und freitags statt.

Der Journalist, Autor und und Kaufmann Klaus Maria Dechant liest aus seinem neuesten Roman „Mordseier“ am Samstag, 25. Januar, 18.15 Uhr, direkt in der Salzgrotte. Ein erschossener Nazirocker im Wildschweingehege, eine unmögliche neue Kollegin und eine Explosion in der Mannheimer Innenstadt sorgen für Aufregung.

Ihren ersten Tag nach sechs Monaten Auszeit hatte sich Michi Cordes anders vorgestellt. Dann verschwindet auch noch ein Zeuge spurlos. Michi ahnt nicht, dass dieser Fall sie von zerstrittenen Kleintierzüchtern über die ‚Germanische Bruderschaft‘ bis ins Zentrum der russischen Mafia nach St. Petersburg führt und sie selbst in höchste Lebensgefahr bringt.

Närrische Hüttengaudi

Pünktlich zur fünften Jahreszeit gibt es in der Sauna des Aquadrom am Samstag, 15. Februar, von 18 bis 24 Uhr, themenspezifische Aufgüsse, besondere Dekorationen und andere Specials. Zudem ist wie bei jeder langen Saunanacht bis Mitternacht geöffnet.

Info: Für alle Veranstaltungen können Reservierungen unter www.aquadrom.de/events vorgenommen werden.

