Letzte Hilfe – Tipps zum Thema Sterben

Hockenheim.Die Volkshochschule bietet in diesem Semester erneut ein Abendseminar zum Thema „Letzte Hilfe – am Ende wissen wie es geht“ an. Es findet am Mittwoch, 17. April, von 17 bis 20.15 Uhr beim Ambulanten Hospizdienst in der Oberen Hauptstraße 47 statt.

Der Kurs beinhaltet die Themen Sterben als ein Teil des Lebens, Vorsorgen und entscheiden, Körperliche, psychische und soziale Nöte lindern sowie Abschied nehmen.

Der Kurs ist für jeden geeignet, die Gebühr beträgt 18 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung unbedingt notwendig.

Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de. vhs

