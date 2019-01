Letzten Wunsch wahr werden lassen

Es war ein symbolkräftiges Bild, das sich gestern in einem Klassenzimmer des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums abspielte. Mit Gesichtern voller Stolz überreichten Emma und Linus stellvertretend für die Klasse 6a eine Spende und zwei gebastelte Engelsfiguren an die Projektleiterin des Mannheimer Wünschewagens, Tina Schönleber. Die Geschenke und das gespendete Geld nahm Schönleber dankend entgegen.

Nach dem Motto „Letzte Wünsche wagen“ sind deutschlandweit 19 Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes unterwegs, mit dem Ziel, sterbenskranken Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen. „Die Schüler der 6a haben einstimmig beschlossen, die Hälfte ihres beim ‚GaußVent‘ eingenommenen Erlöses an den Wünschewagen Mannheim zu spenden“, so der Elternvertreter der Klasse, Fred Siegwart.

Beim „GaußVent“ – einer Veranstaltung der Schule in der Vorweihnachtszeit – haben die Kinder der 6a Selbstgebasteltes verkauft, unter anderem die Engel, von denen sie zwei dem Wünschewagen schenkten, erklärte Siegwart. Stolze 306,58 Euro sind bei der Aktion zusammengekommen. Tina Schönleber revanchierte sich damit, die Schüler einen Einblick in das Innere des Wünschewagens werfen zu lassen.

Noch einmal Meeresluft spüren

Von 9 bis 14 Uhr stellte sie gestern die Idee und die Arbeit des Wünschewagens nicht nur der 6a, sondern auch Zehnt- und Elftklässlern mit einer anschaulichen Präsentation vor. Das rein ehrenamtlich getragene und ausschließlich aus Spenden finanzierte Projekt erfüllt schwer erkrankten Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Wunsch, von dem sie schon immer geträumt haben oder der sich vielleicht auch erst herauskristallisierte, als sie die Diagnose bekamen. Im Durchschnitt waren die Fahrgäste 55 Jahre alt, bei den meisten wurde Krebs diagnostiziert. Letztlich nahmen sie Kontakt mit dem Wünschewagen auf.

Beispielsweise wünschte sich eine Dame mit der Hilfe des Wünschewagen-Teams noch einmal das Grab ihres Mannes auf dem Friedhof zu besuchen, sagte Schönleber. Ein schwerkranker Mann hatte den Wunsch, die lange gepflegte Tradition fortzuführen, mit seiner Frau ein paar schöne Tage in Sankt Peter-Ording zu verbringen. „Oftmals wollten unsere Fahrgäste bei einem Fußball- oder Handballspiel ihres Lieblingsvereins mitfiebern oder ihre Lieblingsband ein letztes Mal auf einem Konzert sehen“, so Schönleber. Viele wollten auch einfach die Meeresluft im Gesicht und den Sand zwischen den Füßen spüren, so dass eine Fahrt ans Meer umgesetzt wurde. Aber im Grunde seien die Wünsche so individuell wie jede einzelne Person, erklärte Schönleber.

52 Wunschfahrten hat der Mannheimer Wünschewagen seit dem Start im September 2016 absolviert. Im Wagen mit dabei seien immer ehrenamtliche Helfer, die meistens selbst aus den Bereichen Pflege, Medizin oder Feuerwehr kommen. Das Wichtigste ist für Schönleber, „dass der Fahrgast einen unbeschwerten Tag verbringen kann und wir als Ehrenamtliche ausstrahlen, dass wir für diesen Wunsch einfach Zeit haben“. Die Reise mit dem Wünschewagen sei dabei für alle Fahrgäste sowie ein bis zwei Begleiter kostenfrei, betont sie. Auch was die Kleidung der Helfer betrifft, wollte man von der typischen Kleidung eines Rettungsdiensts mit auffallenden Alarmfarben wegkommen. Deshalb tragen die Fahrer und Betreuer ein hellblaues T-Shirt und einen dunkelblau gefärbten Pullover.

Man spürt die Dankbarkeit

Im Wünschewagen selbst sieht es ebenso wenig aus wie in einem Krankentransport, obwohl er genauso ausgestattet ist. „Die Utensilien für einen Notfall haben wir einfach versteckt untergebracht“, so Tina Schönleber. Lichter und Lautsprecher für Musik gibt es ebenfalls, damit sich die Fahrgäste bei der Reise auch wohlfühlen. „Ich hatte vorher noch nie von diesem Projekt gehört, aber finde es richtig schön, dass man im Wünschewagen noch einmal irgendwo hinfahren kann, ohne dass man das Gefühl bekommt, in einem Krankenwagen zu sitzen“, stellte die 16-jährige Alina fest, nachdem sie das Fahrzeug gesehen hatte.

Seit 14 Jahren ist Tina Schönleber schon beim Arbeiter-Samariter-Bund als Rettungssanitäterin tätig. Das Schönste für sie ist der Moment, in dem man den Menschen ihre Freude ansehen kann. „Da verspürt man eine Dankbarkeit und weiß, dass man etwas Sinnvolles getan hat. Die strahlenden Gesichter bereiten eine Freude – auch den Angehörigen, die ihre Liebsten noch einmal Lachen sehen konnten.“ Mit der Zeit habe sie angefangen, bewusster zu leben und sich auch Gedanken über die Vorsorge zu machen, weil die Schicksale doch berühren.

Für die nächste Woche sind bereits zwei Wunschfahrten mit dem Wünschewagen geplant, um weitere Herzenswünsche wahr werden zu lassen. Auch der 12-jährige David aus der 6a findet das Projekt toll. Er wüsste auch, welchen Wunsch er hätte: „Ich würde wirklich gerne auf den Mond fliegen!“

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 17.01.2019